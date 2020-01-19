Ece Erken: Doğru adamı bulamayanlardanım

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar'ın barıştıkları iddia edildi. Erken, konuyla ilgili, "O evlilikten doğan muhteşem bir oğlum var. Tekrar barışmamız ve birlikte olmamamız mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Ece Erken, çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Oğluna bakarken çekilen bir pozunu yayınlayan Erken, paylaşımına şu notu düştü:

"NASIL AŞIK BAKMIŞIM"

Fotoğrafı annem Eymeniko'ya bakarken çekmiş, nasıl aşık bakmışım... Evet, önce Allah'ıma sonra o yarattığı miniğime aşığım. Keşke çevremizdeki, seveceğimiz, sevdiğimiz adamlar da çocuklar kadar saf, temiz, dürüst, kalbi güzel olsa...

"DOĞRU ADAMI BULAMAYANLARDANIM"

Bugüne kadar doğru adamı bulamayanlardanım. Aramıyorum ayrı ama çevreme bakıyorum da haysiyetten, şereften, dürüstlükten, adamlıktan nasibini almamış, kendini adam gibi göstermeye ne meraklı kişi var. Çok şükür biz kadınlar, o tiplerden sıyrılınca hayatımıza daha kolay devam edebiliyoruz. Karşımıza adam gibi adam çıksa ve ayrılsak eyvah. İstisnalar hariç tabi, çok da düzgün adamlar var biz kadınların denk gelmesi dileğiyle...

"HERKESİN HAK ETTİĞİNİ YAŞAMASI DİLEĞİYLE..."

Çevremde bir süredir yaşananlardan dolayı paylaşmak istedim. Yalnızlık Allah'a mahsustur, herkesin hak ettiğini yaşaması dileğiyle...

