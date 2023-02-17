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Ece Erken: Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum

17.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor zamanlar geçiren Ece Erken büyük yıkımın yaşandığı deprem sonrası "Herkes neden köylere yerleşiyor, daha iyi anlıyorum" diye yazdı.

Ece Erken: Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum

6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle Türkiye sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de Ece Erken oldu.

Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşarak; "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum. Herkes neden köylere yerleşiyor, kaçıyor büyük şehirlerden şimdi çok daha iyi anlıyorum..." ifadelerini kullandı.


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Ece Erken sosyal medya gününde

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