Ece Erken hesabını açıp kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir pozunu paylaştı

Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ece Erken, eşinin öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabını önce kapadı sonra açtı. Açtıktan sonra cenaze bilgilerini paylaşan Erken'den bir paylaşım daha geldi.

Ece Erken paylaşımında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

Ece Erken'in eşiyle son yazışmasını Bircan Bali'ye anlatmıştı. Bircan Bali "Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim' dedi. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar. Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış" dedi.



