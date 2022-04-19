Ece Erken'in öldürülen kocasının mirası paylaşılamıyor! "Eşime ait olan evi..."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası zor zamanlar geçiren Ece Erken zaman zaman sitemkâr paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini, 15 milyon liraya sattığı iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanlayan Erken yeni bir paylaşım yaptı.

Ece Erken yaptığı paylaşımda "Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diyerek şunları söyledi:

"Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız."

