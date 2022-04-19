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  4. Ece Erken'in öldürülen kocasının mirası paylaşılamıyor! "Eşime ait olan evi..."

Ece Erken'in öldürülen kocasının mirası paylaşılamıyor! "Eşime ait olan evi..."

19.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası olayın yankıları sürüyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından sık sık mirasla ilgili iddialar ortaya atılırken Ece Erken yine bir paylaşımıyla eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.

Ece Erken'in öldürülen kocasının mirası paylaşılamıyor! "Eşime ait olan evi..."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası zor zamanlar geçiren Ece Erken zaman zaman sitemkâr paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini, 15 milyon liraya sattığı iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanlayan Erken yeni bir paylaşım yaptı.

Ece Erken yaptığı paylaşımda "Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diyerek şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız."

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Ece Erken
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