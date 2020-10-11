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Ece Gürsel'den 'sperm çalma' iddialarına yanıt

11.10.2020 08:39 | Son Güncelleme:
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Ece Gürsel'den 'sperm çalma' iddialarına yanıt

Etiler’de görüntülenen manken Ece Gürsel, gazetecilerin sorularını cevapladı. İşlerinin pandemiden çok etkilendiğini açıklayan ünlü manken, ablası Burçe Gürsel hakkında çıkan ‘Sperm çalma’ iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Model Ece Gürsel de pandemiden etkilendi. Etiler'de görüntülenen ünlü model merak edilen sperm çalma konusunda konuştu.

Pandemi sürecinde iyi olmaya çalıştığını belirten Ece Gürsel, “İşlerimiz ciddi anlamda etkilendi. Tiyatro devam ediyor, açık alanlarda oynuyoruz. Sahne için de açık yerlerde sahne almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım Mayruk defilesini yaptık. Defileler yapılmaya çalışılıyor. Ama sıkıntılı tabii” dedi.

Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel hakkında çıkan 'sperm çalma' iddiası için ise şunları söyledi: “Benim üzerime vazife değil ablamın hayatıyla alakalı konuşmak. Gerekli açıklamayı zaten çocuklarının babası Rifat Sarıcaoğlu yaptı. Bu haberleri yapanları dava etmişler. Biz de çok gülerek ve eğlenerek okuyoruz haberleri. Bu haberlerin nereden çıktığını, kaynağını biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Ablam çocuklarıyla mutlu. Önemli olan da bu bizim için.”

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NE OLMUŞTU?

Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’in adı bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan evli ve bir erkek çocuk sahibi Rıfat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamış ve kısa süre sonra da Gürsel’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Burçe Gürsel yaklaşık 4 yıl önce tüp bebek yöntemi ile kızı Sera Venüs’ü kucağına almış ve babasının Rifat Sarıcaoğlu olduğunu söylemişti.

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Gürsel, Şubat ayında yaptığı açıklamayla ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.Genç kadın ikinci bebeğinin babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu ve bu kez tüp bebek yöntemi ile değil tamamen doğal yollarla olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Instagram’dan açıklama yapan Rifat Sarıcaoğlu şunları söyledi: “Sevgili eşim Tülay beni bilip tanıyor olsa da internette bazı kendini bilmez kişiler hakkımda saçma sapan şeyler yazıyorlar. Benim oğlum Ata'dan sonra çocuğum olmadı. Bir kaza geçirmiştim doktorlar bir daha olamayacağını söyledi. Tülay’ımla kurduğumuz bu güzel yuvanın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz."

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