Ece Gürsel'den 'sperm çalma' iddialarına yanıt

Model Ece Gürsel de pandemiden etkilendi. Etiler'de görüntülenen ünlü model merak edilen sperm çalma konusunda konuştu.

Pandemi sürecinde iyi olmaya çalıştığını belirten Ece Gürsel, “İşlerimiz ciddi anlamda etkilendi. Tiyatro devam ediyor, açık alanlarda oynuyoruz. Sahne için de açık yerlerde sahne almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım Mayruk defilesini yaptık. Defileler yapılmaya çalışılıyor. Ama sıkıntılı tabii” dedi.

Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel hakkında çıkan 'sperm çalma' iddiası için ise şunları söyledi: “Benim üzerime vazife değil ablamın hayatıyla alakalı konuşmak. Gerekli açıklamayı zaten çocuklarının babası Rifat Sarıcaoğlu yaptı. Bu haberleri yapanları dava etmişler. Biz de çok gülerek ve eğlenerek okuyoruz haberleri. Bu haberlerin nereden çıktığını, kaynağını biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Ablam çocuklarıyla mutlu. Önemli olan da bu bizim için.”

NE OLMUŞTU?

Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’in adı bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan evli ve bir erkek çocuk sahibi Rıfat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamış ve kısa süre sonra da Gürsel’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Burçe Gürsel yaklaşık 4 yıl önce tüp bebek yöntemi ile kızı Sera Venüs’ü kucağına almış ve babasının Rifat Sarıcaoğlu olduğunu söylemişti.