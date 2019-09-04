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Ece Haraç’a Uluslararası davet

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü masa tenisi sporcusu Ece Haraç, ITTF tarafından ‘18 Yaşaltı Yüksek Performans Kampı’na davet edildi.

Ece Haraç’a Uluslararası davet

Altyapısına verdiği önemle genç sporcuların tercihi haline gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Uluslararası arenada gündeme gelmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlıların genç sporcusu Ece Haraç Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yüksek performans kampına davet edildi.

2018-2019 sezonunda mücadele ettiği turnuvalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üstüne çeken milli sporcu Ece Haraç, dünyanın en iyileri arasında yer alacak.

ITTF tarafından yapılan davetle genç sporcu 10-16 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’ın Sveti Martin kentinde dünyanın en iyi 14 genç sporcusunun yer aldığı ‘18 Yaşaltı Yüksek Performans Antrenman Kampı’na katılacak. Ece Haraç mevcut sıralamasını koruduğu takdirde 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek ‘Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Ece Haraç ITTF

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