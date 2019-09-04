Ece Haraç’a Uluslararası davet

Altyapısına verdiği önemle genç sporcuların tercihi haline gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Uluslararası arenada gündeme gelmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlıların genç sporcusu Ece Haraç Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yüksek performans kampına davet edildi.

2018-2019 sezonunda mücadele ettiği turnuvalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üstüne çeken milli sporcu Ece Haraç, dünyanın en iyileri arasında yer alacak.

ITTF tarafından yapılan davetle genç sporcu 10-16 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’ın Sveti Martin kentinde dünyanın en iyi 14 genç sporcusunun yer aldığı ‘18 Yaşaltı Yüksek Performans Antrenman Kampı’na katılacak. Ece Haraç mevcut sıralamasını koruduğu takdirde 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek ‘Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

