Ece Ronay’dan dekolteli hamilelik pozunu eleştiren takipçisine bomba yanıt! “Bu mübarek ayda...”

Daha önce Mehmet Ali Erbil ile taciz iddialarıyla gündeme gelmiş olan şarkıcı Ece Ronay, katıldığı programda çocuğunun cinsiyetini ve adını açıklamıştı. Şimdilerde hamilelik sürecinden geçen ünlü isimden dekolteli yeni hamilelik pozları geldi.

DEKOLTELİ HAMİLELİK POZLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU!

Ünlü isim, turuncu ve dekolteli bir elbise giyerek çekildiği hamilelik fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.

Ronay'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken takipçilerinden birinin yaptığı yorum ise ünlü ismi kızdırdı.

"BU NE YA? BİRAZ EDEP BU MÜBAREK AYDA"

Ece Ronay'ın paylaşımına henüz ufak yaşlarda olan bir takipçisi "Bu ne ya, biraz edep bu mübarek ayda" yorumunda bulununca Ronay "Allah'ım inşallah çocuğum böyle bir ergenus olmaz" şeklinde yanıt verdi.

"RİHANNA'NIN TÜRK VERSİYONU"

Ronay'ın pozlarına bazı takipçilerden ise "Rihanna'nın Türk versiyonu musun be kadın", "Ne yakıştı sana annelik", "Doğur artık" gibi yorumlar geldi.

"ZENGİN KOCA GENÇLEŞTİRİYOR"

Bİr takipçisi Ronay'ı Kylie Jenner'a benzetirken, başka biri ise "Para insanı güzelleştiriyor. Zengin koca da gençleştiriyor. Canlı kanıtı" yorumunda bulundu.

İşte Ece Ronay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





