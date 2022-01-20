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Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

20.01.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla gündeme gelen şarkıcı Ece Ronay, 2 aylık hamile olduğunu duyurduktan sonra, nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu. Ronay, evlenmeden hamile kalmasına tepki gösteren bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

2 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ece Ronay, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

''DAHA NE YETENEKLERİM VAR!''

Ronay, kendisine gelen ''Evlenmeden önce çocuk sahibi olmak büyük bir yetenek! Tebrik ediyorum'' yorumuna, ''Ohoo, daha ne yeteneklerim var. Teşekkür ediyorum'' sözleriyle karşılık verdi.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

''YOUTUBER OLMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIM''

Bir takipçisinin ''Oğlunun büyüyünce ne olmasını istersin?'' sorusuna ise ''YouTuber olması için çabalayacağım. Tabii son karar onun. Burger'da çalışan üniversite mezunlarını gördükçe buna karar verdim'' yanıtını verdi.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

Katarsis'e katılan Ece ronay, çocukluk ve ergenlik yıllarında babasından şiddet gördüğünü anlatmıştı.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

Devamlı evden kaçmak zorunda kaldığını anlatan Ronay, annesi evde olmadığı zamanlarda, babasının kendisini hastanelik ettiğini belirterek gözyaşlarına boğulmuştu.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

Uzun yıllardır babasını görmediğini dile getiren Ronay, yalnızca annesiyle görüştüğünü söylemişti.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

TACİZ İDDİASI

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda 'Git Çatla' şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini söylemiş ve Erbil'e suç duyurusunda bulunmuştu.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!

Hakkında çıkan taciz iddialarını reddeden Erbil, sonrasında ''İnsanın bazen böyle zaafları olabiliyor'' diyerek itiraf niteliğinde bir yanıt vermişti.

Ece Ronay'dan evlilik öncesi hamilelik yorumuna olay yanıt!


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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