MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! "Senin metres..."

Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! "Senin metres..."

03.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşen Ece Ronay karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyordu. Mehmet Bilir ile evlenen Ece Ronay son yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! "Senin metres..."

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündem olan Ece Ronay bu süreçten kısa süre sonra sevgilisinden hamile kalarak evlenmişti. Ece Ronay daha sonra ise, nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu.

Şarkıcı Ece Ronay iddialı hamilelik pozlarıyla dikkat çekerken ilginç bir paylaşım yaptı. Ünlü isim "Aşkitoşkom" ismiyle kayıtlı bir aramayı paylaşarak "İşte böyle ararsın ne oldu senin metres bir ben etmedi di mi?" yazdı.

drhn

Ece Ronay'ın bu paylaşımı eşine hitaben mi yapıldı merak konusu oldu. Ancak şarkıcı daha sonra eşiyle de pozlarını paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz Seki sahnede aldığı haberle yıkıldıDeniz Seki sahnede aldığı haberle yıkıldı
Shakira'yı aldattı! Suç üstü yakalandı "Ben masusum" dedi ama...Shakira'yı aldattı! Suç üstü yakalandı "Ben masusum" dedi ama...
Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar! Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

İlginizi Çekebilir

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.