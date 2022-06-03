Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! "Senin metres..."

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündem olan Ece Ronay bu süreçten kısa süre sonra sevgilisinden hamile kalarak evlenmişti. Ece Ronay daha sonra ise, nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu.

Şarkıcı Ece Ronay iddialı hamilelik pozlarıyla dikkat çekerken ilginç bir paylaşım yaptı. Ünlü isim "Aşkitoşkom" ismiyle kayıtlı bir aramayı paylaşarak "İşte böyle ararsın ne oldu senin metres bir ben etmedi di mi?" yazdı.

Ece Ronay'ın bu paylaşımı eşine hitaben mi yapıldı merak konusu oldu. Ancak şarkıcı daha sonra eşiyle de pozlarını paylaştı.

