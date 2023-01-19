Ece Ronay'ı taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil duruşmada! Aylık geliri şoke etti

Ece Ronay Bilir'a attığı taciz mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan zorla getirilme kararı sonrası duruşmaya geldi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Ali Erbil katıldı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN AYLIK GELİRİ

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi.

"MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ VARDI"

Sanık Mehmet Ali Erbil savunmasında, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti. Adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve ben muhatap olacağım dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

"MESAJDAN HABERİM YOKTU"

Mehmet Ali Erbil’e iddianamede yer alan mesajların sorulması üzerine ise, "Mesaj atılan gün asistanım olaya dahil oldu ve iddianameye konu 'Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum' şeklindeki mesajı o atmıştır. Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım böyle böyle bir olay oldu sizi korumak için böyle bir mesaj attım dedi" şeklinde savunma yaptı.

Duruşma mütalaa hazırlanmak üzere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek ertelendi.



