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Ece Ronay'ın 'Çirkinler'i her şeyi itiraf etti: Eski eşinin iş yerini kurşunlatma talimatı çete liderinden gelmiş

20.12.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Pendik ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlatmakla suçlanıyordu. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak olayın perde arkasından çıkan 'Çirkinler'in akıbeti Ronay'ınkinden farklı oldu.

Özel Harekat destekli operasyonla şafak vakti gözaltına alınmıştı. Cep telefonları, bilgisayarları didik didik incelenen Ronay'In ilişki ağı çözüldü.

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RONAY SERBEST KALDI

Show Haber'in haberine göre Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayında azmettirici olmadığını söyledi. Savcılık 'mala zarar verme' suçlamasıyla işlem yaptı, ardından mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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'ÇİRKİNLER' TUTUKLANDI: TETİK İTİRAFI

Ece Ronay olaydan sıyrılsa da 3 kişi tutuklandı. Çünkü 'Tetiğe basan biziz' dediler. Yunanistan'da kaçak olarak bulunan 'Çirkinler' çetesi lideri Kaan Akkuş'un talimatıyla suç işlediklerini kabul ettiler.

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VİDEO ÇEKİP SELAM GÖNDERMİŞLERDİ

Oaydan hemen sonra çektikleri videoda Selam gönderdikleri kişinin de Akkuş olduğunu söylediler.

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Tetiğe basanlar azmettirici olarak da Ece Ronay'ın sevgilisinin adını verdiler. Soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.

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