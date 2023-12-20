Ece Ronay'ın 'Çirkinler'i her şeyi itiraf etti: Eski eşinin iş yerini kurşunlatma talimatı çete liderinden gelmiş

Özel Harekat destekli operasyonla şafak vakti gözaltına alınmıştı. Cep telefonları, bilgisayarları didik didik incelenen Ronay'In ilişki ağı çözüldü.
Show Haber'in haberine göre Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayında azmettirici olmadığını söyledi. Savcılık 'mala zarar verme' suçlamasıyla işlem yaptı, ardından mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ece Ronay olaydan sıyrılsa da 3 kişi tutuklandı. Çünkü 'Tetiğe basan biziz' dediler. Yunanistan'da kaçak olarak bulunan 'Çirkinler' çetesi lideri Kaan Akkuş'un talimatıyla suç işlediklerini kabul ettiler.
Oaydan hemen sonra çektikleri videoda Selam gönderdikleri kişinin de Akkuş olduğunu söylediler.
Tetiğe basanlar azmettirici olarak da Ece Ronay'ın sevgilisinin adını verdiler. Soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.