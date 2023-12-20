HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşinin tüm ailesini öldürdü! Afyonkarahisar’da katliam: 4 ölü…

Eski eşinin tüm ailesini öldürdü! Afyonkarahisar’da katliam: 4 ölü…

20.12.2023 07:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla vurularak öldürüldü. M.M.T., çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı. Boşandığı eşini, annesini, babasını ve anneannesini öldürdü. Boşanan çiftin, çocuk velayetinden dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

Eski eşinin tüm ailesini öldürdü! Afyonkarahisar’da katliam: 4 ölü…

Afyonkarahisar'da eski eş katliam yaptı. Ziyaret sırasında çıkan tartışmada M.M.T.'nın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eski eşi, annesi, babası ve anneannesi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un beldede bulunan baba evine giden M.M.T., çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

2

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi M.M.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Boşanan çiftin, çocuk velayetinden dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

3

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı illerde oy verme saati değiştiResmi Gazete'de yayımlandı! Bazı illerde oy verme saati değişti
Üniversite öğrencisinden acı haber!Üniversite öğrencisinden acı haber!
Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü...Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar Esra Erol aile
En Çok Okunan Haberler
İstanbulspor yönetimi, hakem kararlarını protesto etmek için Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti!

İstanbulspor yönetimi, hakem kararlarını protesto etmek için Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti!

Olaylı İstanbulspor Trabzonspor maçında skandal bir detay daha ortaya çıktı

Olaylı İstanbulspor Trabzonspor maçında skandal bir detay daha ortaya çıktı

Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı illerde oy verme saati değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı illerde oy verme saati değişti

Bakan Bak'tan 'asansör' açıklaması! "ASTAK üzerinden takip edilebiliyor"

Bakan Bak'tan 'asansör' açıklaması! "ASTAK üzerinden takip edilebiliyor"

Trenle poz verirken canından olacaktı!

Trenle poz verirken canından olacaktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.