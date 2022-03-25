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Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir kimdir? Mehmet Bilir İnstagram hesabı nedir?

25.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir, ünlü fenomenin 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Ece Ronay, 2. Sayfa'da evliliğinde mutlu olduğunu ve bebek beklediğini söyledi. Peki Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir kimdir? Mehmet Bilir İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir kimdir? Mehmet Bilir İnstagram hesabı nedir?

Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir, ünlü fenomenin TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına konuk olmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Erkek bebek beklediğini söyleyen Ece Ronay, adını Yiğit Miran koyacaklarını belirtti. Bu açıklamanın ardından Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir kimdir? Mehmet Bilir İnstagram hesabı nedir? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ECE RONAY'IN EŞİ MEHMET BİLİR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay uzun zamandır aşk yaşadığı Mehmet Bilir ile Ocak ayında nikah masasına oturmuştur.

Mehmet Bilir'in tam adı Mehmet Rüştü Bilir'dir. Mehmet Bilir hakkında detaylı bir bilgi yer almamaktadır.

@mehmetrustubilir kullanıcı adıyla Instagram hesabı bulunan genç adamın 84,1 bin takipçisi vardı. Fakat Mehmet Bilir artık bu Instagram hesabını kullanmıyor.

Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir kimdir?

ECE RONAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da doğu. Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu olan Ronay, ilk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla tanındı.

Ece Ronay kısa sürede dikkat çekti ve yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

Ece Ronay, çıkardığı Karpuz şarkısının ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini daha geniş bir kitleye duyurmayı başardı.

ECE RONAY HAMİLE Mİ?

Ece Ronay, uzun zamandır aşk yaşadığı ve hamileliğinin ardından nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile beraberliklerini 2. Sayfa programında anlattı. Ece Ronay, 6 aylık hamile.

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