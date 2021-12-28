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Ece Seçkin’den cesur yeni yıl pozu! "Altına bir şey giyseydin keşke"

28.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin hem sahnelerde hem de sosyal medya paylaşımlarında tercih ettiği ceusr kıyafet seçimleriyle gündemden düşmüyor. Adeyo şarkısıyla ünlenen Ece Seçkin, bu sefer altına bir şey giymeden verdiği yeni yıl pozuyla gündeme geldi.

Ece Seçkin’den cesur yeni yıl pozu! "Altına bir şey giyseydin keşke"

Eylül ayında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, iddialı yeni yıl pozuyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Şarkılarıyla olduğu kadar, sahnede tercih ettiği cesur kıyafetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ece Seçkin, bu sefer yeni yıl pozuyla hayranlarını ikiye böldü.

eceece

Instagram’da iki milyona yakın takipçisi olan Ece Seçkin, bu sefer beğeni aldığı kadar eleştiri aldı. Genç şarkıcının paylaşımı 50 binden fazla beğeni alsa da takipçilerinin bir kısmı eleştiri yağmuruna tuttu.

Ece Seçkin cesur sahne kıyafetiyle dikkat çektiEce Seçkin cesur sahne kıyafetiyle dikkat çekti

Ece Seçkin’in fotoğrafına gelen yorumlar arasında “hep aynı şeyi yapıyorsun”, “neden hep donla”, “keşke altına bir şey giyseydin” gibi eleştirel yorumlar dikkat çekti.

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Ece Seçkin
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