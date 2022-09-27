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  4. Ece Seçkin en büyük takıntısını anlattı! "Kıl görmeye tahammüllüm yok"

Ece Seçkin en büyük takıntısını anlattı! "Kıl görmeye tahammüllüm yok"

27.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımlarıyla ve şarkılarıyla gündeme gelen Ece Seçkin Kral Pop Radyo'da yayınlanan "Özgür Aras'la Baş Başa" programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Seçkin en büyük takıntısını da açıkladı.

Ece Seçkin en büyük takıntısını anlattı! "Kıl görmeye tahammüllüm yok"

Sahne tarzıyla dikkat çeken Ece Seçkin katıldığı programda kendisine dair merak edilenleri anlattı. Takıntıları olduğunu itiraf eden Ece Seçkin, en büyük takıntısının temizlik olduğunu söyledi.

Seçkin "Özellikle kendi alanım. Onun dışında da temizlikle alakalı takıntılarım var. Saç ve kıl görmeye tahammüllüm yok; lavaboda, yerde falan. Bunlar beni hayatta en çok delirten şeyler. İşimle ilgili de takıntılarım var. Başak burcuyum, başak deliliği de var üzerimde" dedi.

Ece Seçkin, "Hukukçu olmak varken popçu olmak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Tabii ki popçu olmak. Çünkü hukuk alanında ilerleseydim bugün popta olduğum kadar başarılı bir avukat olabilir miydim, bundan emin değilim. Popta olduğum kadar hırslı olur muydum, onu da bilmiyorum. Ben hayalini tercih eden, etme lüksü olan şanslı insanlardan biriydim. Sahne her şeyden daha ağır basıyor."

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Ece Seçkin Hukuk ele söyledi
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