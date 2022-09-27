Ece Seçkin en büyük takıntısını anlattı! "Kıl görmeye tahammüllüm yok"

Sahne tarzıyla dikkat çeken Ece Seçkin katıldığı programda kendisine dair merak edilenleri anlattı. Takıntıları olduğunu itiraf eden Ece Seçkin, en büyük takıntısının temizlik olduğunu söyledi.

Seçkin "Özellikle kendi alanım. Onun dışında da temizlikle alakalı takıntılarım var. Saç ve kıl görmeye tahammüllüm yok; lavaboda, yerde falan. Bunlar beni hayatta en çok delirten şeyler. İşimle ilgili de takıntılarım var. Başak burcuyum, başak deliliği de var üzerimde" dedi.

Ece Seçkin, "Hukukçu olmak varken popçu olmak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tabii ki popçu olmak. Çünkü hukuk alanında ilerleseydim bugün popta olduğum kadar başarılı bir avukat olabilir miydim, bundan emin değilim. Popta olduğum kadar hırslı olur muydum, onu da bilmiyorum. Ben hayalini tercih eden, etme lüksü olan şanslı insanlardan biriydim. Sahne her şeyden daha ağır basıyor."



