Keremcem'in Survivor şartı gündem oldu! Sirkeli su izni...

Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Keremcem diziden erken ayrılanlardan biri oldu. Survivor yarışmasından elenen Keremcem, ada yaşamında sabah rutininden vazgeçmediğini söyledi.

“Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum” diyen Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’nde bu içeceği bulmanın kolay olmadığını anlattı.

Keremcem, “Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı” ifadelerini kullandı.

SİRKELİ SU İÇMENİN FAYDASI

Sabahları aç karnına içilen sirkeli su, son dönemde sağlıklı yaşam rutinlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Özellikle elma sirkesiyle hazırlanan bu karışımın sindirimi desteklediği, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabileceği ve kan şekerini dengelemeye katkı sağlayabileceği konuşuluyor.

Antioksidan içeriği sayesinde vücudu arındırmaya destek olduğu belirtilen sirkeli suyun, metabolizmayı hafifçe hızlandırabileceği de iddialar arasında. Ancak uzmanlar, mide hassasiyeti olanların dikkatli olması ve sirkeyi mutlaka suyla seyrelterek tüketmesi gerektiği konusunda uyarıyor.