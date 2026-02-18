MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Keremcem'in Survivor şartı gündem oldu! Sirkeli su izni...

Survivor 2026’da elenen Keremcem, ada hayatında bile sabah sirkeli su rutininden vazgeçmediğini açıkladı. Dominik’te de rutinine devam etmek isteyen Keremcem'in Survivor şartı sirkeli su imiş...

Keremcem'in Survivor şartı gündem oldu! Sirkeli su izni...

Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Keremcem diziden erken ayrılanlardan biri oldu. Survivor yarışmasından elenen Keremcem, ada yaşamında sabah rutininden vazgeçmediğini söyledi.

Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum” diyen Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’nde bu içeceği bulmanın kolay olmadığını anlattı.

Keremcem in Survivor şartı gündem oldu! Sirkeli su izni... 1

Keremcem, “Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı” ifadelerini kullandı.

SİRKELİ SU İÇMENİN FAYDASI

Sabahları aç karnına içilen sirkeli su, son dönemde sağlıklı yaşam rutinlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Özellikle elma sirkesiyle hazırlanan bu karışımın sindirimi desteklediği, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabileceği ve kan şekerini dengelemeye katkı sağlayabileceği konuşuluyor.

Keremcem in Survivor şartı gündem oldu! Sirkeli su izni... 2

Antioksidan içeriği sayesinde vücudu arındırmaya destek olduğu belirtilen sirkeli suyun, metabolizmayı hafifçe hızlandırabileceği de iddialar arasında. Ancak uzmanlar, mide hassasiyeti olanların dikkatli olması ve sirkeyi mutlaka suyla seyrelterek tüketmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çektiAnnesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çekti
"Teklif geldi" deyip bomba bir itirafta bulundu!"Teklif geldi" deyip bomba bir itirafta bulundu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Keremcem sirkeli su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.