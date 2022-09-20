Ece Seçkin'in kasığına kadar dekoltesi olay oldu! Yırtmaç takipçilerini ikiye böldü

“Güzelim” ile dikkat çeken genç popçu Ece Seçkin, son verdiği konserde doğum günü için sürpriz yapan ekibine sahnede tek tek sarılıp, teşekkür etti. Duygusal anlar yaşayan Seçkin, konser sonrası pastasıyla poz verdi.

Ece Seçkin konser için ise iddialı bir kıyafet seçti. Siyah üst ve alttan oluşan takımda kasığa kadar ulaşan yırtmaç dikkat çekti.

İddialı tarzıyla frikik vermekten korkmadan hareket eden Ece Seçkin'in kıyafeti takipçilerini de ikiye böldü.

Kim Seçkin'i çok güzel bulurken kimi de yırtmacın abartı olduğunu söyledi.





