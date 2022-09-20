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Ece Seçkin'in kasığına kadar dekoltesi olay oldu! Yırtmaç takipçilerini ikiye böldü

20.09.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Seçkin son sahne tarzıyla sosyal medyayı salladı. Cesur paylaşımlarıyla öne çıkan Ece Seçkin son olarak sahnede kasığına kadar gelen yırtmaçlı bir etekle dikkat çekti. Seçkin'in frikik vermekten korkmayan halleri sosyal medyaya damga vurdu.

Ece Seçkin'in kasığına kadar dekoltesi olay oldu! Yırtmaç takipçilerini ikiye böldü

“Güzelim” ile dikkat çeken genç popçu Ece Seçkin, son verdiği konserde doğum günü için sürpriz yapan ekibine sahnede tek tek sarılıp, teşekkür etti. Duygusal anlar yaşayan Seçkin, konser sonrası pastasıyla poz verdi.

Ece Seçkin konser için ise iddialı bir kıyafet seçti. Siyah üst ve alttan oluşan takımda kasığa kadar ulaşan yırtmaç dikkat çekti.

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İddialı tarzıyla frikik vermekten korkmadan hareket eden Ece Seçkin'in kıyafeti takipçilerini de ikiye böldü.

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Kim Seçkin'i çok güzel bulurken kimi de yırtmacın abartı olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
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