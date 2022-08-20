Ece Seçkin'in mini elbiseli paylaşımı nefes kesti! "Başka söze gerek yok"

Önceki günlerde sapkın bir hayranı tarafından kezzap tehdidi aldığını duyuran ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in geçtiğimiz günlerde de konserinde yüzüne telefon atılmış ve ünlü isim isyanda bulunmuştu. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

ECE SEÇKİN'İN MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!

Çıktığı tatilden pozlar paylaşan ve sonrasında konserlerine devam eden Ece Seçkin'in paylaştığı mini elbiseli pozları sosyal medyayı salladı.

Paylaşımına "Endless Summer" etiketini not olarak düşen Ece Seçkin'in paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

"BAŞKA SÖZE GEREK YOK"

Bazı takipçiler ünlü sanatçıya "Sanat eseri" , "Bu güzellik halis mi?", " Başka söze gerek yok" gibi yorumlarda bulundu.

"BİLSEYDİK ÇELİK YELEK GİYERDİK"

Bir takipçinin ise "Bilseydik çelik yelek giyerdik" yorumunda bulunması dikkat çekti.



