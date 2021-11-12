Ece Seçkin, New York caddelerinde poz verdi! Paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti.
Düğününün ardından işlerine odaklanan Seçkin, konser maratonuna hız verdi.
30 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde derin sırt dekolteli süper mini kıyafetiyle sahnede boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağmıştı.
Güzel şarkıcı bu defa New York caddelerinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
New York'ta iddialı kıyafetiyle poz veren Seçkin'in paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.
Hayranları güzel şarkıcının pozlarına övgü dolu yorumlar yaptı
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