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Ece Seçkin, New York caddelerinde poz verdi! Paylaşımına beğeni yağdı

12.11.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. New York caddelerinde poz veren Ece Seçkin o kareleri hayranlarıyla paylaştı.

Ece Seçkin, New York caddelerinde poz verdi! Paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti.

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Düğününün ardından işlerine odaklanan Seçkin, konser maratonuna hız verdi.

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30 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz günlerde derin sırt dekolteli süper mini kıyafetiyle sahnede boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağmıştı.
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NEW YORK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcı bu defa New York caddelerinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadıEce Seçkin dekoltede sınır tanımadı

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New York'ta iddialı kıyafetiyle poz veren Seçkin'in paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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Hayranları güzel şarkıcının pozlarına övgü dolu yorumlar yaptı

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Ece Seçkin
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