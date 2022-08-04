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Ece Seçkin'nin yüzüne telefon fırlatılmıştı! Ünlü şarkıcının yaralandığı anın görüntüleri ortaya çıktı

04.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da konseri sırasında yüzüne cep telefonu fırlatılan popçu Ece Seçkin'in zor anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Baş bölgesine isabet eden telefon yüzünden boğazından ve kulağından yaralanan genç popçu, konsere ara verip telefonun isabet ettiği kulak ve boyun bölgesine pansuman yaptırmak zorunda kaldı. Cep telefonunun bir sosyal medya uygulamasında başlayan akım için sahneye fırlatıldığı ortaya çıktı.

Gençler arasında video kaydına basılarak sahneye metrelerce mesafeden fırlatılan cep telefonlar sanatçılar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Sosyal mecra için video çekmek isterken yaşanan facialar ise giderek büyüyen tehlikeyi gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz hafta bir sosyal medya uygulamasında başlayan akım için sahneye telefon fırlatan kişi, ünlü popçu Ece Seçkin'in boynundan yaralanmasına neden oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaşananlara sitem ederken, sanatçının yaralandığı olayın ortaya yeni çıkan görüntüleri olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Seçkin, sahnede şarkılarını seslendirip herkesi eğlendirmeye çalışırken bir anda seyirciler arasından biri telefonunu sahneye fırlattı. Şarkı bitimi telefonu yerden alan sanatçı, "Arkadaşlar telefonu neden sahneye fırlattınız?" diye sordu. Telefonun kayıtta olduğunu fark eden Seçkin, görüntü kaydedip, "Vermiyorum artık benim oldu" diyerek espri yaptı.

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TELEFON BAŞINA İSABET ETTİ

Daha sonra telefonla selfie çeken Seçkin, sanki başına geleceklerden haberdarmış gibi "Ama bunu yapmayın tamam mı. Kafamıza, gözümüze gelebilir" uyarısını yaptıktan sonra telefonu sahibine teslim etti.

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Uyarı niteliğinde yaptığı konuşmadan 5 dakika sonra bir başka kişi tarafından yine sahneye fırlatılan cep telefonu sanatçının baş bölgesine isabet etti. Ani refleks gösterip yüzünü kaçıran sanatçı, boyun ve kulak bölgesine isabet eden telefon yüzünden yaralandı. Uzun süre canının acısından gözlerini açamayan sanatçı, konseri durdurmak zorunda kaldı.

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SAHNEYİ TERK ETTİ

Çok sinirlenen Seçkin, "Sonunda istediğiniz şey oldu, mutlu musunuz? Buna değer mi ya buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz, sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? İki tane video için değer mi diyerek isyan etti. Konserine 5 dakika ara vermek zorunda kalan popçu, 'Sahneye telefon fırlatan arkadaş adına sizlerden özür diliyorum, kulağıma buz koydurup pansuman yaptırmam gerekiyor' diyerek sahneyi terk etti.

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"GERÇEKTEN BERBAT BİR AKIM"

Ece Seçkin daha sonra aldığı darbeyle morarmış boynunu paylaşarak, "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 10 metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.
Ekran Alıntısı

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Ece Seçkin
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