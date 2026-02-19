MAGAZİN

  MAGAZİN
Duygu Nebioğlu 6 milyon TL'lik tazminat davasını kazandı ama Metin Akpınar'ın peşini bırakmıyor! ''Mal varlığından...''

Duygu Nebioğlu, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasını kazanmıştı. 6 milyon TL tazminat kazanan Nebioğlu; "Mal varlığından da hak talep edeceğim" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Metin Akpınar'ın, 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasında dün karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti.

'Neler Oluyor Hayatta' programına konuşan Nebioğlu; "Kazandığım tazminatla önce zekâtımı vereceğim. Evim yok henüz, köy hayatında bir düzen kurmak istiyorum" dedi. Nebioğlu, manevi tazminat davasından kazandığı parayla kimsesiz kız çocuklarına da yardım yapacağını da dile getirdi.

'MAL VARLIĞINDAN HAK TALEP EDECEĞİM'

"Babama güvenmiyorum, mal varlığından da hak talep edeceğim" ifadelerini kullanan Duygu Nebioğlu, tazminatı kazanmasına rağmen babası Metin Akpınar’a güvenmediğini ifade etti.

Nebioğlu, babasının bundan sonra da kendisine dürüst ve iyi davranmayacağını düşündüğünü söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar
