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Ece Seçkin o yoruma kayıtsız kalamadı! Verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 07:21
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve samimi tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece Seçkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa kendisine yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı. Ece Seçkin takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Ece Seçkin o yoruma kayıtsız kalamadı! Verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı

Güçlü sesi, şarkıları ve konser performanslarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin geniş bir hayran kitlesine sahip.

Yıllardır beraber olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı, hem ilginç ilişki dinamiği hem de dobralığıyla tanınıyor.

Ece Seçkin 1

Sıkı bir Twitter (X) kullanıcısı olan Seçkin, hoşlanmadığı yorumlara yanıtlar veriyor. Ece Seçkin bu defa boyuyla ilgili yapılan bir eleştiriye kayıtsız kalamadı.

Ece Seçkin 2

Bir kullanıcının 1.55 olan boyuyla dalga geçtiğini gören Ece Seçkin verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Seni sansörlü lanba fark ediyor mu Ece?' diye sordu.

ece yorum

Ece Seçkin ise; 'Etmiyor diye parayı bastırıp son teknolojiyi yaptırdım, zekaya göre çalışıyor, çok zekiysen hemen yanıyor. Mesela seni fark etmez. Bir de o lanba değil 'lamba' dedi. Ünlü şarkıcının bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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