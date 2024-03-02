Ece Seçkin o yoruma kayıtsız kalamadı! Verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı

Güçlü sesi, şarkıları ve konser performanslarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin geniş bir hayran kitlesine sahip.

Yıllardır beraber olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı, hem ilginç ilişki dinamiği hem de dobralığıyla tanınıyor.

Sıkı bir Twitter (X) kullanıcısı olan Seçkin, hoşlanmadığı yorumlara yanıtlar veriyor. Ece Seçkin bu defa boyuyla ilgili yapılan bir eleştiriye kayıtsız kalamadı.

Bir kullanıcının 1.55 olan boyuyla dalga geçtiğini gören Ece Seçkin verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Seni sansörlü lanba fark ediyor mu Ece?' diye sordu.

Ece Seçkin ise; 'Etmiyor diye parayı bastırıp son teknolojiyi yaptırdım, zekaya göre çalışıyor, çok zekiysen hemen yanıyor. Mesela seni fark etmez. Bir de o lanba değil 'lamba' dedi. Ünlü şarkıcının bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.







