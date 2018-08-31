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Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nişan tarihi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

Ece Seçkin, geçen günlerde sözlüsü Çağrı Terlemez ile birlikte Bengü’nün düğününe katıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan çift, nişan tarihini açıkladı

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nişan tarihi belli oldu

Şarkıcı Ece Seçkin, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terletmez'den evlilik teklifi almış, bir an bile düşünmeden, "Evet" demişti.

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Şarkıcı Bengü’nün düğününe katılan çift, nişan tarihini açıkladı.

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Ece Seçkin, pilot sözlüsü Çağrı Terletmez ile 15 Eylül tarihinde aile arasında düzenlenecek bir törenle nişan yapacak.

EVLİLİK TEKLİFİ OLAY OLMUŞTU

Ece Seçkin'in pilot sevgilisi Çağrı Terletmez, Güney Afrika'nın bir köyünde Ece Seçkin'i sürprizlerle dolu evlilik teklifi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin Çağrı Terlemez nişan

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