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Ece Seçkin yaşadığı sağlık sorununu anlattı! "Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim"

25.06.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir YouTube kanalına konuk olarak katıldı. Çocukluk dönemlerinden yakın zamana kadar yaşadıklarını aktaran ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorununu anlattı. Seçkin, "Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim" dedi.

Ece Seçkin yaşadığı sağlık sorununu anlattı! "Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim"

Ece Seçkin, YouTube’da yayınlanan ‘Katarsis’ programında Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtladı. 8 yıldır ilişki yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile geçen eylül ayında dünyaevine giren şarkıcı, eşiyle ilişkisini şu sözlerle anlattı:
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“Çağrı ile aramdaki şeye sadece aşk dersem aramızdaki ilişkiyi aşağıya indirgerim diye düşünüyorum. Çağrı ile karşılaştığımda bana geçen ilk duygu sanki onu çok eskiden beri tanıyormuşum gibiydi. Hayatımda ilk defa bir insana karşı ne bir sınırım ne de bir duvarım var. Bütün kalkanlarımı, her şeyimi indirdim. Çağrı’nın tahammül eşiği çok yüksek. Yani benim gibi bir rahatsızla aynı evde yaşamak çok zor. Çünkü benim evimde kurallar var. Buna tahammül etmek de zor. Beni çok iyi yönetiyor. Bak Çağrı'nın en büyük yeteneklerinden bir tanesi bu. Ben aptal bir kız değilim. Çok zeki bir kızım. Buna rağmen beni çok iyi yönetiyor Çağrı.”

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“HENÜZ HAZIR DEĞİLİM”

Ece Seçkin henüz anne olmaya hazır olmadığını da itiraf etti:

“Çocuk yapmayı bence herkes ister. İstenmeyecek bir şey değil ama bu dönem benim için doğru dönem değil galiba. Sorumluluk duygum var ama ruhen değil ya. Daha galiba biraz kendimle, kariyerimle alakalı yapmam gereken şeyler var. Bir çocuk benim kariyerimi zedeler mi? Hayır. Ama kariyerime olan aşkım ve düşkünlüğümden dolayı bazı şeyleri eksik gerçekleştirebilirim. O da doğru olmaz.”

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“HEPSİNİN SONU HASTANEDE BİTTİ”

Yakın dönemde yaşadığı alerjik durumu anlatan Ece Seçkin, o günleri şu sözlerle ifade etti:

“Şu an çok iyi hissediyorum ancak bundan iki ay öncesine kadar çok kötüydüm. Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. Üç atak geçirdim. Hepsinin sonu hastanede bitti. Şimdi tedavim çok güzel gidiyor ama en ufacık kol kaşıntısında aynı şeyleri yaşayacağım diye korkuyorum.”

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