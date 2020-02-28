Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun

İdlib'te 33 askerimizi şehit verdiğimiz yürek yakan gelişmenin ardından Show TV Ana Haber Bülteni'ne siyahlar içinde çıkan Ece Üner, bültene başlarken sarf ettiği sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Ece Üner, "Biz süslenip püslenip çıkıp, bir solukta sunuyoruz bu haberleri de o canlar, o canların anaları, babaları, çocukları, sevgilileri, eşleri, aşkları, hayalleri, umutları, hikayeleri ne oluyor, nereye gidiyor? 'Başımız sağolsun' deyip kamera açısını değiştirip başka habere geçince bitiyor mu, bitecek mi? Vatan sağolsun. Elbette vatan sağolsun da vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi? İnsanın ne nefesi, ne göğüs kafesi yetiyor böylesi şiddetli bir acıyı telaffuz etmeye. Bu defa unutanın hakikaten vicdanı kurusun" ifadelerini kullandı.

