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  4. Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun

Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 22:55 | Son Güncelleme

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan 33 askerimizin haberini sunarken sarf ettiği sözlerle yüreklerimizi dağladı.

İdlib'te 33 askerimizi şehit verdiğimiz yürek yakan gelişmenin ardından Show TV Ana Haber Bülteni'ne siyahlar içinde çıkan Ece Üner, bültene başlarken sarf ettiği sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Ece Üner, "Biz süslenip püslenip çıkıp, bir solukta sunuyoruz bu haberleri de o canlar, o canların anaları, babaları, çocukları, sevgilileri, eşleri, aşkları, hayalleri, umutları, hikayeleri ne oluyor, nereye gidiyor? 'Başımız sağolsun' deyip kamera açısını değiştirip başka habere geçince bitiyor mu, bitecek mi? Vatan sağolsun. Elbette vatan sağolsun da vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi? İnsanın ne nefesi, ne göğüs kafesi yetiyor böylesi şiddetli bir acıyı telaffuz etmeye. Bu defa unutanın hakikaten vicdanı kurusun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ece üner, idlib, show tv ana haber,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
15 temmuz şehitleri gibi, bu gerçek şehitlerimiz için neden bayaklar asılmıyor? neden camillerde sabah akşam selalar verilmiyor?
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