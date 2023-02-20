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Ece Üner açtı ağzını yumdu gözünü! “Aşağılık ve müfterisiniz”

20.02.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin ilk gününden beri yaşananları aktaran Ece Üner paylaşımları ile dikkat çeken isimlerden biri. Üner ve Uğur Dündar'ın canlı yayın sonrası gülüştükleri videonun sosyal medyada olmasının ardından ünlü spiker açıklamada bulundu.

Ece Üner açtı ağzını yumdu gözünü! “Aşağılık ve müfterisiniz”

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye yardım çalışmaları için seferber oldu. Ünlü spiker Ece Üner de bu çalışmalara destek olan isimlerden biri. Üner, Adıyaman’daki bir çadır kentte yaşayan çocukları gördüğünde duygusal anlar yaşamıştı.

“AŞAĞILIK VE MÜFTERİSİNİZ”

Ünlü isim Uğur Dündar ile canlı yayın sonrası güldükleri bir videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ece Üner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Yayın bitiminde nazikçe dönüp Uğur ağabeye ağzınıza sağlık dedim ve tebessüm ettim. Bunu gülüşme kahkaha diye servis edecek kadar aşağılık ve müfterisiniz. Bu şeytanlıkta gösterdiğiniz yüksek performansı bölgenin ve kayıpların gerçek sorumlularına hesap sormada gösterin!!” dedi.

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“İSTİFA YOK İFTİRA VAR”

Ünlü spiker daha sonra ise “İstifa yok iftira var” diyerek bir tweet paylaştı.
Üner’in takipçileri paylaşıma, “Açıklama yapılmasını gerektirecek bir şey göremedim ben videoyu 4 kere izlememe rağmen”, “Değmez cevap vermene” yorumlarında bulundular.

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