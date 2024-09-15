Ece Üner'den HÜDA PAR Genel Başkanı'na tepki: Biz Narin’e ne olduğunu anlamaya çalışırken...

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Ece Üner gece yarısı bir paylaşımda bulunarak isyan etti. Günlerdir çözülemeyen Narin cinayetini hatırlatan Üner HÜDA PAR'a tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında, Anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti. Yapıcıoğlu, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" dedi.

"ANAYASA'NIN 4. MADDESİNE KARŞIYIZ"

"Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde" diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na bir tepki de Ece Üner'den geldi.

Ece Üner paylaşımında "Bir şey dikkatimi çekti de... Biz Narin’e ne olduğunu anlamaya çalışırken, öbür tarafta Hüdapar’ın liderinin her akşam bir televizyonda Anayasa’nın 4. Maddesinin değişmesi gerektiğini anlatması. Siz tam olarak neyin peşindesiniz acaba?" dedi.

ANAYASA'NIN 4. MADDESİ

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.