Yeni diziyle anlaşması gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan veda

Yapımını Gold Film'in üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonuyla ekrana döndü. Dizide Müjde Uzman'ın canlandırdığı Alev karakteri ölerek diziye veda etti.

Diziden ayrılmadan önce "Tükendim" diyen Uzman'a son olarak yapımcıdan tepki gelmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" demişti.

Karaktere hayat veren Müjde Uzman'a tepkiler gelmişti. Uzman ise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Kiramı faturalarımı siz mi ödeyeceksiniz?" diyerek isyan etmişti.

Uzman son olarak yeni sezon başlar başlamaz bir veda paylaşımında bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i paylaşımında, "Yaratımında emeği geçen, izleyen, seven, sevmeyen herkese çok teşekkür ederim.. Ben de elimden geleni yaptım. Seni seviyorum Alev" ifadelerini kullandı.

ALEV NASIL ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali bölümünde doğum sancıları başlayan Alev, Abdullah’ı aramış ancak ulaşamamıştı. Bu duruma sinirlenen Alev, hemen bir uçak bileti ayarlayarak yurt dışına çıkmaya karar vermişti. Alev’in son durumu merak edilirken diziden gelen yeni sezon tanıtımında kaza geçiren Alev’in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği görülüyor.