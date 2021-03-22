Ece Üner'den itiraf! 'En seksi organımız beynimiz! Sapyoseksüelim'

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner yaptığı göndermelerle sık sık gündeme geliyor. Tarzıyla ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ece Üner Ayşe Arman'a samimi itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sapyoseksüel olduğunu açıklayan Hülya Avşar'dan sonra Üner de benzer bir açıklama yaptı. Ayşe Arman Üner'e "Senin eşin de, eşi benzeri zor bulunanlardan… Deniz Bayramoğlu’nun sana kattığı nedir? Sizinki nasıl bir sevgi, yol arkadaşlığı, birliktelik? Birbirinizi nasıl zenginleştiriyorsunuz?" sorusunu sordu.

'EN SEKSİ ORGANIMIZ BEYNİMİZ'

Ece Üner ise bu soruya şu yanıtı verdi:

"Son günlerde çok popüler oldu ama ben başından beri bir sapyoseksüelim! Zekaya, beyne vurgunum. Bana göre en seksi organımız beynimiz. Deniz çok berrak bir beyin, kıvrak ve ince bir zeka. Birbirimizi zihnen çok besliyoruz. Okuyoruz, tartışıyoruz, atışıyoruz. İyi bir sırdaş ve yol arkadaşı. Benim aşırı romantik, hayalperest hallerimi gerçekçiliğiyle dengeliyor. Bana iyi geliyor. Sevginin ötesinde bence iyi arkadaşız biz. Hayvanlara açtık evimizi, balkonumuzu kedi pansiyonu yaptık. Yazın Bodrum’da yaban domuzu ailesi besledik. Bahçeyi ekip biçiyoruz. Toprağa bağladı beni Deniz. Ben denizciydim -yüzdüğümüz deniz-, Deniz beni yeşilci, toprakçı yaptı. Köklenmek iyi geldi. Ben ona neler öğrettim, neler kattım? Bilemem. Bir ara ona sorarsın…"



