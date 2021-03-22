MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Üner'den itiraf! 'En seksi organımız beynimiz! Sapyoseksüelim'

Ece Üner'den itiraf! 'En seksi organımız beynimiz! Sapyoseksüelim'

22.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner Ayşe Arman'a konuştu. Ece Üner Hülya Avşar'dan sonra yaptığı "sapyoseksüelim" itirafıyla dikkat çekti.

Ece Üner'den itiraf! 'En seksi organımız beynimiz! Sapyoseksüelim'

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner yaptığı göndermelerle sık sık gündeme geliyor. Tarzıyla ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ece Üner Ayşe Arman'a samimi itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sapyoseksüel olduğunu açıklayan Hülya Avşar'dan sonra Üner de benzer bir açıklama yaptı. Ayşe Arman Üner'e "Senin eşin de, eşi benzeri zor bulunanlardan… Deniz Bayramoğlu’nun sana kattığı nedir? Sizinki nasıl bir sevgi, yol arkadaşlığı, birliktelik? Birbirinizi nasıl zenginleştiriyorsunuz?" sorusunu sordu.

TKTKT

'EN SEKSİ ORGANIMIZ BEYNİMİZ'

Ece Üner ise bu soruya şu yanıtı verdi:

"Son günlerde çok popüler oldu ama ben başından beri bir sapyoseksüelim! Zekaya, beyne vurgunum. Bana göre en seksi organımız beynimiz. Deniz çok berrak bir beyin, kıvrak ve ince bir zeka. Birbirimizi zihnen çok besliyoruz. Okuyoruz, tartışıyoruz, atışıyoruz. İyi bir sırdaş ve yol arkadaşı. Benim aşırı romantik, hayalperest hallerimi gerçekçiliğiyle dengeliyor. Bana iyi geliyor. Sevginin ötesinde bence iyi arkadaşız biz. Hayvanlara açtık evimizi, balkonumuzu kedi pansiyonu yaptık. Yazın Bodrum’da yaban domuzu ailesi besledik. Bahçeyi ekip biçiyoruz. Toprağa bağladı beni Deniz. Ben denizciydim -yüzdüğümüz deniz-, Deniz beni yeşilci, toprakçı yaptı. Köklenmek iyi geldi. Ben ona neler öğrettim, neler kattım? Bilemem. Bir ara ona sorarsın…"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Pantolonun fiyatı tepki çekti! 'Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var'Pantolonun fiyatı tepki çekti! 'Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var'
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Birkan Sokullu'dan korkutan haber! Hastanelik oldu

Birkan Sokullu'dan korkutan haber! Hastanelik oldu

Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı

Süper minisiyle verdiği poz olay oldu

Hande Erçel'in 7 bin TL’lik pantolonuna tepki yağdı!

Pantolonun fiyatı tepki çekti! 'Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var'

Kylie Jenner'ın kaza geçiren makyözü için bağış çağrısı yapması tepki çekti

Arkadaşının ameliyatı için yaptığı tepki çekti

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı

Göğüs dekoltesi tercihine beğeni yağdı

Müge Anlı'ya bomba teklif! Exxen'e mi transfer oluyor?

Müge Anlı'ya bomba teklif! Transfer mi olyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.