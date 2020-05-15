Ece Üner'den Jülide Ateş itirafı! 'Yerleri süpürerek çıktım'

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Spikerliğe başladığı günleri anlatan Üner, Jülide Ateş'le ilgili ilginç bir anısını paylaştığı sırada Armağan Çağlayan'la birlikte kahkahalara boğuldu.

Üner'in anlattığı Jülide Ateş anısı şöyle:

"İKİ HAFTA SONRA YERİME JÜLİDE ATEŞ GELDİ, YERLERİ SÜPÜREREK ÇIKTIM"

"2014'te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum:

'Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."

