Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımıyla ilgili açıklama

Show TV Ana Haber Spikerliği'ni bırakarak Kanal D'de gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan sunucu Ece Üner'in "Susma" adlı programının tanıtımında kullandığı çığlık seslerinin, eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası, büyük eleştirilere neden oldu. Önceki gün sosyal medyada konuyla ilgili ağır eleştiriler alan Üner, sessizliğini programında bozdu.

"HABER SPİKERLİĞİNİ BIRAKMAMIN SEBEBİ"

Tanıtımdaki seslerin, Emine Bulut'un değil 25 Haziran'da kocası tarafından katledilen Yemen Akoda'nın 25 yaşındaki kızına ait olduğunu belirten Üner, şunları söyledi:

"Ben size hep gerçeği söyleyeceğim' dedim. Tanıtımın başındaki çığlıkla ilgili yanlışlar var. O küçük bir kızın çığlığı değil. Bir çocuk istismarı yoktu orada. Öncelikle şunu belirteyim, Emine Bulut'un kızını ben de takipteyim. Olayın başından beri takipteyim. Asla böyle bir şeye izin vermem. O çığlık benim için milattı.

O, benim haber spikerliği ceketimi çıkarmama neden olan çığlık. O çığlık, 25 Haziran'da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim."



