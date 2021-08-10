Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Show Ana Haber bülteni sunuculuğunu bırakan Ece Üner, Müge Anlı'nın yaptığı gibi bir program formatına başladı.

"Ece Üner ile Susma" programının fragmanı yayınlanınca beklenen olumlu tepki yerine büyük bir eleştiriyle karşılaşıldı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Anlı'ya büyük rakip olması beklenen Üner'in yeni programının fragmanında, öldürülen Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması büyük tepkilere yol açtı.

Programın tanıtımı için sosyal medyada; "Uzun zamandır böyle iğrenç, böyle ahlaksız, böyle insanlık dışı bir reklam görmemiştim", "Sesini falan titretiyor bir de anlatırken. Kanal D yerine Flash TV'de yapsaymış programı daha uygun olurmuş" şeklinde çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.



