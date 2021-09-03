MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Üner ile Susma hakkında olay iddia: Olaylar manipüle ediliyor

Ece Üner ile Susma hakkında olay iddia: Olaylar manipüle ediliyor

03.09.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Ece Üner ile Susma' programı başladığı gündem beri eleştiriliyor. Üner'in ekibinde istifa depremi yaşandığı iddiası gündem oldu. İstifa eden gazeteciler olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.

Ece Üner ile Susma hakkında olay iddia: Olaylar manipüle ediliyor

7 yılı aşkın süredir Show Ana Haberi sunan Ece Üner, Show Haber'deki görevinden ayrılmıştı. Üner, eşi Deniz Bayramoğlu'nun Ana Haberleri sunduğu Kanal D'ye transfer olmuştu.

Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara gelen Üner'in 'Ece Üner ile Susma' adlı programının ilk tanıtımı büyük tepki çekmişti. "Ece Üner ile Susma" için hazırlanan tanıtım filminde, bir kızın çığlıkları yürek yakmıştı. Tanıtım filminde, Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldığı öne sürülmüş Üner bu iddiaları yalanlamıştı.

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdiMüge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Üner, “O çığlık, 25 Haziran’da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim” demişti. Üner, acı istismarı yapmakla suçlanmıştı.

Ece Üner ne diyeceğini bilemedi! &quot;Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım&quot;Ece Üner ne diyeceğini bilemedi! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

"REYTİNG UĞRUNA ÇARPITILIYOR"

Benzer nedenlerle Üner'in Susma ekibinde istifa depreminin yaşandığı iddiası gündemde. Medyatava'nın haberine göre 7 gazeteci olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.

İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi, deneyimli gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son, kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu. İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden deneyimli muhabir Ayça Özkan oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Ünlü isim ağzını bozdu: Ferhan Şensoy’un tabutuyla selfie çeken...Ünlü isim ağzını bozdu: Ferhan Şensoy’un tabutuyla selfie çeken...
Anahtar Kelimeler:
Ece Üner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı itiraf etti

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı itiraf etti

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! Polis yelekli soygunda yeni gelişme

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! Polis yelekli soygunda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.