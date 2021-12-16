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Ece Üner ile Susma programı ekrana veda ediyor!

16.12.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Ece Üner ile Susma programı ekrana veda ediyor. Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz'a rakip olan ünlü haberci Ece Üner'in programı yarın son defa seyirci karşısına çıkacak.

Ece Üner ile Susma programı ekrana veda ediyor!

Kanal D'nin gündüz kuşağında yer alan Ece Üner ile Susma programı hakkında final kararı alındı. Diğer kanallardaki rakipleri Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz'ın programları gibi karmaşık ilişkileri ve kriminal olayların çözüldüğü program, reytinglerde beklenileni veremedi.

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REYTİNGLERDE RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma, 15 Aralık Cuma günü son defa seyirci karşısına çıkacak. İlk olarak 9 Ağustos'ta yayınlamaya başlayan program, 95. bölümüyle final yapacak.

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Başarılı haberci Ece Üner'in sunduğu program, diğer kanallarda yayınlanan gündüz kuşağı programlarının reytinglerde gerisinde kalmıştı.

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SHOW TV'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Ece Üner, geçtiğimiz yaz kanaldan istifa ederek Kanal D'ye transfer olmuştu.

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Kendisi gibi haberci olan ve Kanal D Ana Haber'i sunan Deniz Bayramoğlu ile evli olan Üner, eşiyle aynı kanalda çalışmaya başlamıştı.

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Ece Üner
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