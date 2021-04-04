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  4. Ece Üner'in açıklaması gündem oldu! 'İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Ece Üner'in açıklaması gündem oldu! 'İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

04.04.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Ece Üner'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı göndermeler ile sık sık gündeme gelen Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu.

Ünlü sunucu yayında, kitabından bahsederken küçük bir anekdot da anlattı. Ece Üner'in verdiği bu kısa bilgi sosyal medyada gündem oldu.

Üner konuşmasında "Belleğe yatırım yapalım deyince aklıma geldi. Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım, alzheimer'a yapılan yatırımın beş katıymış. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar yaptıkları bu yatırımı ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar" dedi.

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Ece Üner açıklamasında "Kitapta böyle hikayeler var. Rencide edilmesi gereken yaman çelişkiler" dedi.

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Oğuzhan Uğur
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