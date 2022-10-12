MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı! Yıllar sonra açıkladı

Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı! Yıllar sonra açıkladı

12.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katıldı. Kadir İnanır ile ilgili sözleriyle şaşırtan Uslu, film çekimi sırasında "O zaman gelin siz bu kıyafetlerle yapın" diye isyan ettiğini anladı.

Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı! Yıllar sonra açıkladı

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına katıldı. Uslu'nun Kadir İnanır ile ilgili anısı duyanları şaşırttı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Ece Uslu donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış.

Ekran görüntüsü 2022-10-12 104031

Çekimlerin sonuna kadar dayanan Uslu'ya acil müdahalede bulunulmuş. Güzel oyuncu yaşadığı acıdan gözyaşlarını tutamamış.

Ekran görüntüsü 2022-10-12 104042

Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi: "Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum"

Ekran görüntüsü 2022-10-12 104052

Uslu sözlerine şöyle devam etti: "Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırtlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim"
Ekran görüntüsü 2022-10-12 104101

Uslu'nun bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a servet değerinde takı! Aynısını gelinine de takmıştıİbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a servet değerinde takı! Aynısını gelinine de takmıştı
Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmediEzgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi
Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladıTamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Kadir İnanır Oyuncu aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Ailesini katledip hapse girmişti... Kendi gözünü çıkarıp yedi

Ailesini katledip hapse girmişti... Kendi gözünü çıkarıp yedi

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.