Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı! Yıllar sonra açıkladı

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına katıldı. Uslu'nun Kadir İnanır ile ilgili anısı duyanları şaşırttı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Ece Uslu donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış.

Çekimlerin sonuna kadar dayanan Uslu'ya acil müdahalede bulunulmuş. Güzel oyuncu yaşadığı acıdan gözyaşlarını tutamamış.

Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi: "Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum"

Uslu sözlerine şöyle devam etti: "Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırtlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim"



Uslu'nun bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etti.

