Ece Uslu tatilde! Fit vücuduyla dikkat çekti

Bir dönem Fox Tv'de yayınlanan Dayan Yüreğim adlı dizide rol alan güzel oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla kendine hayran bıraktı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu önümüzdeki sezon başlayacak olan 'Sevgili Geçmiş' dizisinde Emre Kınay ile birlikte rol alacak.

Yaz döneminin gelmesiyle Çeşme'deki yazlığında tatilin keyfini çıkaran Ece Uslu, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozlarını sevenleriyle paylaştı.

Vaktinin neredeyse tamamını deniz keyfi yaparak geçiren Uslu, tatil fotoğraflarını takipçilerinden tam not aldı



Başarılı oyuncu, fotoğrafın altına “İhtiyacımız olan sadece sevgiydi (Bob Marley)" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun, verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.



