Rekabet Kurumu harekete geçti! Star TV ve OGM Pictures'a eş zamanlı baskın düzenlendi

Rekabet Kurumu’nun televizyon ve eğlence pazarına yönelik araştırma ve soruşturmaları devam ediyor. Dizilerin yurt dışı satışlarını sağlayan dağıtım şirketleri ve dijital yayıncılık şirketlerine yönelik yapılan ihbar ve şikayetlerle başlayan incelemeler genişletilerek devam ediyor.

Yapım şirketlerinden binlerce sayfa belge talep eden kurum 21 menajerlik ajansının rekabet kurallarına aykırı hareket ettikleri şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Ardından araştırmalara dijital platformlar da eklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Star TV ve OGM Pictures’a eş zamanlı baskınlar yapıldı.

BEŞ YILLIK İÇERİK ANLAŞMASI

Kanal 3 yıl önce OGM Pictures’la 5 yıllık içerik anlaşması imzalamış, bu süreçte OGM dışında sadece TMC Film’den proje almıştı.

Rekabet Kurumu’nun müfettişleri kanal ve yapım şirketlerinin bilgisayarlarına el koyup araştırma yaptı.