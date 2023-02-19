Ecem Erkek soluğu Hatay'da aldı! "Seninle böyle tanışmayı istemezdim..."

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hem afet bölgesine giden hem de sosyal medyadan dayanışmaya katılan pek çok ünlü isim oldu.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Ecem Erkek de depremzedeler için kolları sıvadı. Soluğu Hatay'da alan oyuncu, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı oldu.

"ŞEHRİN ORTASINDA TAM DA BÖYLE BİR ATEŞ VAR"

Yaşadığı üzüntüyü, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getiren Ecem Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin ortasında tam da böyle bir ateş var. Küllenmesi zor, uzunca bir süre yanacak ve yakacak belli. Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay... İsterdim ki ayrıldığımda aklımda sadece o usulca süzülüp giden Asi nehri kalsın... Saatlerce yediğim müthiş yemekleri, o yemekleri yapan güzel insanları anlatayım... Ama şimdi aklımda kalan seninle ilgili tek şey yalnızlığın. Çok üzgünüm."