Murat Boz "Akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor" diyerek isyan etti

Diyanet'in büyük yıkım ve acı kayıpların olduğu depremler sonrası "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" fetvası sosyal medyanın gündeminde.

Bu sözlere tepki gösteren bir isim de Murat Boz oldu. Murat Boz sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Çocuklarımızı korumamız, kollamamız gerekirken, akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor. İnsanın boğazı düğümleniyor" diyerek sitem etti.

Murat Boz açıklamasında "Diyanetin bu açıklamalarını kabul edebilmemiz mümkün değil. Depremzede çocuklarımız hepimize, Türk halkına emanettir ve emanete ihanet ettirmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz! Diyanet işlerinin yaptığı 'Evlenme engeli olmadığı' şeklindeki akıl, mantık, vicdan dışı açıklamayı reddediyorum. Her bir çocuğumuzun takipçisi olacağız" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu tepkiler üzerine yaptığı açıklamada “Konuyu saygısız bir yaklaşımla bağlamından kopartarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde yorumlamak, iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur” demişti.



