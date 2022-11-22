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Eczacıbaşı, 5 günde iki maça çıkacak

22.11.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit, 23 Kasım’da kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile 27 Kasım’da deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı, 5 günde iki maça çıkacak

Sezona 4 kulvarda şampiyonluk parolasıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit, misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 17.00’de Eczacıbaşı Spor Salonu’nda karşı karşıya gelirken ligin 8. haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 27 Kasım Pazar günü karşılaşacak.

Sezona namağlup devam eden Eczacıbaşı, Galatasaray HDI Sigorta’yı da yenerek liderliğini sürdürmek için sahada olacak. Deplasmanda Fenerbahçe Opet’i set vermeden geçen ve Vakıfbank’ı evinde mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit’in hedefi Galatasaray maçı kazanarak lige kayıpsız devam etmek.

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