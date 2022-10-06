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Eczacıbaşı Dynavit, hazırlık turnuvası için yola çıkıyor

06.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya’da hazırlık maçlarına çıkacak.

Eczacıbaşı Dynavit, hazırlık turnuvası için yola çıkıyor

Polonya’nın Szczecin şehrinde 6-9 Ekim tarihlerinde CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki rakiplerinden Grupa Azoty Chemik Police’e konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, Polonya’da Chemik Police ve Potsdam takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak.

Turuncu-beyazlılar, Polonya’daki hazırlık turnuvasının ardından, Almanya’nın Dresden şehrinde Dresdner SC takımıyla hazırlık maüsabakaları yapacak.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Polonya’da başlayıp ve ardından Almanya’da devam eden kamp bizim için oldukça faydalı olacak. Avrupa’nın önemli takımlarıyla hazırlık maçları oynayacağız. Chemik Police ve Potsdam, Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimizden arasında. Dresdner de Almanya’nın çok önemli voleybol kulüplerinden bir tanesi. Milli takımda olmayan oyuncularımızın form tutması açısından bu maç takvimini çok faydalı görmekteyiz. Döndüğümüzde de milli takımdan dönen oyuncularımızla tam takım halinde hazırlıklara başlamayı düşünüyoruz” diyerek hazırlık kampı öncesi görüşlerini aktardı.

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