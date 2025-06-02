SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Eczacıbaşı Dynavit, Meliha Diken'i transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, daha önce de formasını giyen milli smaçör Meliha Diken'i kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Dynavit, Meliha Diken'i transfer etti
Berker İşleyen

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha Diken'i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 31 yaşındaki voleybolcu ise "Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan Bosna Hersek asıllı Türk oyuncu İlbank, VakıfBank ve son olarak Fenerbahçe Medicana formasını giydi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böyle kutlama görülmedi, binlerce taraftar geceyi aydınlattıBöyle kutlama görülmedi, binlerce taraftar geceyi aydınlattı
Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz varBu formayla daha yazacak çok hikayemiz var
Anahtar Kelimeler:
Voleybol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın İstanbul'dan beklediği ilk mesaj geldi! Karar alındı, hazırlık başladı

Dünyanın İstanbul'dan beklediği ilk mesaj geldi! Karar alındı, hazırlık başladı

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1 yıllık imza...

F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1 yıllık imza...

Ali Koç'tan karşı atak! Kimse beklemiyordu... Aziz Yıldırım'a yeni teklif

Ali Koç'tan karşı atak! Kimse beklemiyordu... Aziz Yıldırım'a yeni teklif

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.