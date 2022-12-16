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Eczacıbaşı Dynavit yarı finale yükseldi

16.12.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da düzenlenen 2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu ikinci maçında İtalyan ekibi Prosecco Doc Imoco Conegliano’ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, mağlubiyete rağmen yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit yarı finale yükseldi

Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, CEV Başkan Vekili Renato Arena, İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de tribünden izledi.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı, yarı finalde yarın VakıfBank ile karşılaşacak. Yarı final mücadelesi saat 20.00’de oynanacak.

Salon: Antalya

Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Stanislava Simic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L) (Saliha, Ognjenovic, Fabris, Yaprak)

Imoco Conegliano: Lubian, Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer, De Gennaro (L) (Gennari, Gray, Pericati)

Setler: 18-25, 25-21, 22-25, 18-25

Süre: 102 dakika (24,26,28,24)

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