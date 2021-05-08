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Eczacıbaşı VitrA, Adams'ı kadrosuna kattı

08.05.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, yeni sezon kadrosuna Amerikalı smaçör McKenzie Adams’ı dahil etti.

Eczacıbaşı VitrA, Adams'ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA, McKenzie Adams’ı renklerine bağladı. Voleybol hayatına Amerika’da başlayan, sonrasında Almanya ve İtalya liglerinde mücadele eden başarılı smaçör, oynadığı takımlarla birçok kupa kazandı.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Adams, "Büyük hedefleri olan bir kulübün oyuncusu olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Elimden gelen her şeyi yapmak ve gelecek sezonda takımıma katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

McKenzie Adams kimdir?

1992 doğumlu olan McKenzie Adams, voleybola 2006 yılında başladı. Amerika’daki spor hayatının ardından ilk profesyonel imzasını 2015’te Porto Riko’nun Indias de Mayagüez takımına attı. Adams sonrasında sırasıyla, PTSV Aachen (2016-2018), SSC Palmberg Schwerin (2018-2020) ve Imoco Volley Conegliano (2020-2021) takımlarının kadrosunda yer aldı.

Kulüp Başarıları

  • 2018 ve 2019 Almanya Süper Kupa - Altın Madalya
  • 2019 Almanya Kupası - Altın Madalya
  • 2019 Almanya Ligi - Gümüş Madalya
  • 2020 İtalya Süper Kupa - Altın Madalya
  • 2021 İtalya Kupası - Altın Madalya
  • 2020 - 2021 İtalya Ligi - Altın Madalya
  • 2021 Şampiyonlar Ligi - Altın Madalya

Bireysel Başarılar

  • 2019 Almanya Süper Kupa - MVP
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