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  4. Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı

Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör Natalia Pereira ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.

(DHA)

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