Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'ya set vermedi

Eczacıbaşı VitrA, lig etabının son maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak. Mücadele, 28 Şubat Pazar günü Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.
Salon: Aksaray Spor Salonu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Ikic, Sinem, Victoria, Mitchem, Sabriye, Arelya, Dilek (L), Arzum, Boskovic, Merve, Hümay
Eczacıbaşı VitrA: Fatma, Beyza, Mirkovic, Saliha, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Yasemin
Setler: 0-3 (22-25, 19-25, 22-25)
Süre: 82 dakika (27,27,28)
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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