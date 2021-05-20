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  4. Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi

20.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altyapıya verdiği destekle Türk voleyboluna yetenekli sporcular kazandıran Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapısından yetişen orta oyuncu Yasemin Güveli’nin sözleşmesini uzatacak.

Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada gençlere verilen önem vurgulanırken Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, "Yasemin altyapımızdan gelişen genç oyuncularımızdan birisi. Kulübümüzün altyapıya verdiği destek ile daha nice voleybolcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Yasemin’le birlikte uzun yıllar beraber olmak ve yeni başarılar kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ECZACIBAŞI FORMASINI GİYMEYE DEVAM EDECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

2017 yılında A Takım’a yükselen ve kısa sürede turuncu-beyazlılar ile önemli başarılara imza atan genç oyuncu Yasemin, görüşlerini şu cümlelerle aktardı:

"8 senedir formasını gururla giydiğim, ailem gibi gördüğüm ve gelişmemde çok büyük etkisi olan Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün formasını önümüzdeki sezonlarda da giymeye devam edeceğim için çok mutluyum. Kişisel gelişimime devam etmek ve takımıma verebileceğim en büyük katkıyı vermek hedefim. Sağlıklı ve başarı dolu sezonlar olmasını diliyorum."

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