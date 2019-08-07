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Eczanedeki birçok vitaminden daha güçlü: Mor lahananın 7 muhteşem etkisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

En sağlıklı sebzelerden biri olan mor lahana, bağışıklık sistemine adeta kalkan oluyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde birçok eczane ürününden daha faydalı hale geliyor.

Eczanedeki birçok vitaminden daha güçlü: Mor lahananın 7 muhteşem etkisi

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız diyet listenize muhakkak mor lahanayı dahil edin. Mor lahanayı çiğ bir şekilde tüketebilir ya da fermente ederek tüketebilirsiniz. Sağlıklı etkilerinin yanı sıra lezzeti de son derece yerindedir. İşte düzenli olarak mor lahana tüketmenin 7 etkili faydası:

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Güçlü antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı vücudu korur. Mor lahana, C vitamini , antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdırlar.

Mor lahananın içinde sülfür bileşeni bulunur. Bu bileşen akne ve sivilcelerle mücadele eder.

Vücuttaki iltihapla mücadele eder. Bunun için yiyebilir ya da cilde yansıyan iltihap var ise direkt olarak cilde de uygulanabilir.

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Kalp krizi riskini azaltır. Buna etki eden şey ise lahanaya mor rengini veren flavonoid antioksidanlar olan antosiyanin içeriğidir. Düzenli olarak antosiyanin içeren gıdalar tüketmek, kalp krizi riskini %11-32 oranında azaltabilir.

Yapılan araştırmalar, düzenli olarak lahana yemenin kolon kanseri riskini %18 düşürdüğünü ortaya koyuyor.

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Baş ağrısına birebirdir. Mor lahananın yaprağıyla başınıza kompres yaparak ağrıdan kurtulabilirsiniz.

Damar sağlığını korumaya da yardımcı olur. Düzenli tüketimi kan akışının kolaylaşmasına yardımcı olur.

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