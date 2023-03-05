Eda Ece gelen tepkilerden sonra patladı! "Bana ne derseniz deyin..."

Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu sosyal medyada "Atatürk'ü din düşmanı gösteren herkes, eksik ve yanlış biliyor. Kötü niyetle hakaret yazanlar ise cahillik yapıyor. Din, güzel ahlak demektir. Dindar insan kötülük yapmaz. Ben de inançlıyım hem de sonuna kadar. Ama din adı altında insanları kandırmanın karşısındayım" dedi.

Sosyal medyada paylaşımlarına olumsuz mesajlar alan Eda Ece en sonunda ise patladı. "Ben politikadan hiç hoşlanmam hiç de ilgimi çekmezdi" diyen Eda Ece sözlerine şöyle devam etti:

"KAZANDIĞIMIN YÜZDE 40'INI VERGİ VERİYORUM"

"Spor da sevmem mesela bir tek tenisi sevdim. Ben sadece sanat severim. Resimlere, ressamlara, heykeltraşlara bayılırım. Tiyatro oyunlarına, dizilere, filmleri, müzikalleri izlediğimde mutlu olurum. Ama ben iyi okullarda okudum. Şişli Terakki Lisesi mezunuyum, Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji okudum. Sanat tarihi dersleri aldım Mimar Sinan hocalarından İstanbul Modern Müzesi'nin kurslarında, sanat galerisinde çalıştım sonra ise girdiğim bir auditionla oyunculuğa seçildim.

Hayatım boyunca sınavlara çalıştım, hâlâ rüyamda sınava geç kalırım mesela bir kabus olarak, annem babam hep ders aldırdı, matematik hocası gider fizik hocası odaya girerdi. Gitmediğim dershane, kurs kalmadı. Tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi hepsinin dersini aldım. Şu anda 32 yaşındayım. yetişkinim, çalışıyorum, kazanıyorum kazandığımın yüzde 40'ını vergi olarak gururla veriyorum üstüne çevrem şahittir ki kazandığımın çoğunu yardıma ihtiyacı olan herkese dağıtıyorum. Bu ülkeye yarar sağlamaya çalışıyorum çünkü ülkeme borçlu hissediyorum.

BEN TAŞ DEĞİLİM, İNSANIM

Hayvan hakları, çocuk hakları, kadın hakları benim için çok önemli. Bunlar için uğraşan insanlara beni çağırdıkları her yerde destek vermeye çalışıyorum. Bir kadına, bir çocuğa şiddet istismar bu konulara yüreğim dayanmıyor. Başka bir derdim yok.

Hastane, yurt ziyaretlerimizde bana sarılıp ağlayan, annemin en sevdiği dizi Yasak Elma'ydı annem öldü abla diye boynuma atlayan 9 yaşındaki çocuğu görüp, 2 çocuğunu eşini toprağa vermiş kadınla konuşup etkilenmemem, ağlamamam mümkün değildi. Ben taş değilim, insanım.

O yüzden bana ne derseniz diyebilirsiniz. Ben her şeyini kendi kazanmış İTÜ mezunu mühendis bir babanın ve modern Atatürk'ü seven benim videomu ağlayarak izleyen, Kuran-ı Kerim'i Arapça okumayı bilen duaları hep tutan, inci küpeye bayılan bir annenin kızıyım."

