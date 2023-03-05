MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Ece gelen tepkilerden sonra patladı! "Bana ne derseniz deyin..."

Eda Ece gelen tepkilerden sonra patladı! "Bana ne derseniz deyin..."

05.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu ülkede yaşıyorsan, özgürsen, bir bayrağın, bir marşın, bir toprağın, evin varsa bunu Atatürk'e borçlusun. Her kim olursan ol, bu gerçek değiştirilemez" mesajı sonrası kendisine gelen olumsuz mesajlara dayanamayan oyuncu Eda Ece patladı. Ece "Biz doğru, düzgün insanlarız. Çalmayan, çırpmayan, hak yemeyen, argo küfür etmeyen, hayvana, insana zarar vermeyen, vergisini veren, saygılı, seven, sevilen. Siz kendi derdinize yanın" dedi ve sözlerine destek yağdı.

Eda Ece gelen tepkilerden sonra patladı! "Bana ne derseniz deyin..."

Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu sosyal medyada "Atatürk'ü din düşmanı gösteren herkes, eksik ve yanlış biliyor. Kötü niyetle hakaret yazanlar ise cahillik yapıyor. Din, güzel ahlak demektir. Dindar insan kötülük yapmaz. Ben de inançlıyım hem de sonuna kadar. Ama din adı altında insanları kandırmanın karşısındayım" dedi.

Sosyal medyada paylaşımlarına olumsuz mesajlar alan Eda Ece en sonunda ise patladı. "Ben politikadan hiç hoşlanmam hiç de ilgimi çekmezdi" diyen Eda Ece sözlerine şöyle devam etti:

aaa

"KAZANDIĞIMIN YÜZDE 40'INI VERGİ VERİYORUM"

"Spor da sevmem mesela bir tek tenisi sevdim. Ben sadece sanat severim. Resimlere, ressamlara, heykeltraşlara bayılırım. Tiyatro oyunlarına, dizilere, filmleri, müzikalleri izlediğimde mutlu olurum. Ama ben iyi okullarda okudum. Şişli Terakki Lisesi mezunuyum, Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji okudum. Sanat tarihi dersleri aldım Mimar Sinan hocalarından İstanbul Modern Müzesi'nin kurslarında, sanat galerisinde çalıştım sonra ise girdiğim bir auditionla oyunculuğa seçildim.

1

Hayatım boyunca sınavlara çalıştım, hâlâ rüyamda sınava geç kalırım mesela bir kabus olarak, annem babam hep ders aldırdı, matematik hocası gider fizik hocası odaya girerdi. Gitmediğim dershane, kurs kalmadı. Tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi hepsinin dersini aldım. Şu anda 32 yaşındayım. yetişkinim, çalışıyorum, kazanıyorum kazandığımın yüzde 40'ını vergi olarak gururla veriyorum üstüne çevrem şahittir ki kazandığımın çoğunu yardıma ihtiyacı olan herkese dağıtıyorum. Bu ülkeye yarar sağlamaya çalışıyorum çünkü ülkeme borçlu hissediyorum.

2

BEN TAŞ DEĞİLİM, İNSANIM

Hayvan hakları, çocuk hakları, kadın hakları benim için çok önemli. Bunlar için uğraşan insanlara beni çağırdıkları her yerde destek vermeye çalışıyorum. Bir kadına, bir çocuğa şiddet istismar bu konulara yüreğim dayanmıyor. Başka bir derdim yok.

3

Sitem etti: Aman ülkenin siyaseti... Sitem etti: Aman ülkenin siyaseti...

Hastane, yurt ziyaretlerimizde bana sarılıp ağlayan, annemin en sevdiği dizi Yasak Elma'ydı annem öldü abla diye boynuma atlayan 9 yaşındaki çocuğu görüp, 2 çocuğunu eşini toprağa vermiş kadınla konuşup etkilenmemem, ağlamamam mümkün değildi. Ben taş değilim, insanım.

Ekran Alıntısı

O yüzden bana ne derseniz diyebilirsiniz. Ben her şeyini kendi kazanmış İTÜ mezunu mühendis bir babanın ve modern Atatürk'ü seven benim videomu ağlayarak izleyen, Kuran-ı Kerim'i Arapça okumayı bilen duaları hep tutan, inci küpeye bayılan bir annenin kızıyım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Aman ülkenin siyaseti bitmez" dedi ve ekledi"Aman ülkenin siyaseti bitmez" dedi ve ekledi
Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'
Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"
Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Canlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşme

Canlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşme

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.